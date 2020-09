Il Cts dice no alla riapertura degli stadi, ma adesso spunta un problema

Il tema della riapertura degli stadi rischia di farla da padrone ancora per molto. E’ ormai evidente come le buone intenzioni di club, FIGC e Regioni sia in netto contrasto con la rigidità di Governo e Comitato Tecnico Scientifico. E così, con l’ennesimo no alla proposta di riaprire al 25% della capienza di ogni impianto, spunta un problema.

Come riporta il Corriere dello Sport, è relativo alla partita di Nations League del prossimo 14 ottobre tra Italia e Olanda, prevista al Gewiss Stadium di Bergamo. La Federazione aveva scelto questo impianto anche in virtù di tale proposta, che prevederebbe 7 mila tifosi. Ma il pubblico, a questo punto, ci sarà o no? Da capire, infatti, se la scelta di non riaprire – ad oggi forse fino a fine ottobre almeno – possa subire qualche riduzione nei tempi.