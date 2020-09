De Laurentiis positivo, il Codacons chiede l’apertura di un’indagine: l’accusa

E’ passato qualche giorno, ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis – oltre a pensare di guarire completamente dal Coronavirus – deve anche occuparsi di tutto il contorno di una vicenda che si poteva evitare. Non sono infatti destinati a placarsi gli animi dopo la positività da parte del patron azzurro, che si è presentato all’Assemblea di Lega senza ancora conoscere il risultato del tampone. Questo, ovviamente, ha generato tante polemiche oltre a un po’ di paura giustificata da parte dei presenti, tra presidenti e dirigenti. Per questo, il Codacons presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, in cui si chiede di aprire un’indagine sul Presidente del Napoli per epidemia dolosa.