De Laurentiis positivo, Sibilia: “sono preoccupato e perplesso”

“De Laurentiis positivo al COVID-19? Da ciò che leggo, avendo partecipato ieri all’Assemblea di Lega, al di là degli auguri di rito, sono molto perplesso. Ovviamente spero che tutto si risolva nel più breve tempo possibile ma la questione è da attenzionare. Come Lega Dilettanti noi dobbiamo essere molto responsabili”. Parla così ai microfoni di Radio Marte, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. “I dipendenti della Lega stanno adoperandosi per fare l’accertamento che riguarda il COVID-19 sono monitorati. Rischio per la ripresa del campionato? Per i Dilettanti si inizierà il 27 settembre non più con la Coppa Italia ma con il campionato. Per quanto riguarda le altre leghe dipende dall’autonomia delle singole entità”.

“Da persona responsabile io non posso non essere in apprensione ovviamente spero che tutto si possa risolvere per il meglio. Il dato indicativo lo avremo quando riapriranno le scuole. Io sono moderatamente preoccupato ma affido queste riflessioni che facciamo alle autorità governative e sanitarie. Il periodo è complicato e difficile”.