Ex Torino si ritira dal calcio a 24 anni: “è stata una scelta sofferta” [NOME e DETTAGLI]

Dejan Danza ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a 24 anni. Non sono mancati i momenti di grande soddisfazione, come la vittoria del campionato Primavera nel 2015 ed i tre gol in una sola partita ad un portiere del calibro di Gigio Donnarumma. Poi ha girato l’Italia, senza però riuscire ad esplodere definitivamente. Adesso ha deciso di ritirarsi per motivi personali, prima dell’addio ha scritto un post sul profilo Instagram.

“Per tutti oggi è un solito lunedì. Invece per me no; non saprei nemmeno da dove iniziare, soprattutto se si tratta di una scelta così sofferta. Vorrei partire dai ringraziamenti alle persone che hanno condiviso questo viaggio meraviglioso:

Grazie Franco Peroni per la persona che sei. Grazie ad Andrea maniero per aver creduto in me come giocatore. Grazie Karel Mister Zeman per avermi trattato come un figlio e voluto a tutti i costi anche quest’anno. Grazie Simone Silvia Quintieri Modi per la vicinanza in ogni situazione . Grazie sicuramente alla mia famiglia per essermi stata vicina nei momenti belli e nei momenti bui. Avrei anche molte persone a cui dire qualche parolaccia ma quello non fa parte di me e questa parte la evitiamo. Grazie a tutti i mister, ai compagni , ai fisioterapisti per avermi sopportato con i miei mille infortuni.

Volevo fare un ringraziamento speciale a tre tifoserie :

– grazie a voi cuori granata torinesi per l’affetto che mi avete dimostrato

– grazie a voi cuori granata reggiani per l’ovazione in campo contro la feralpi.

– grazie a voi neroverdi per la standing ovation contro il Teramo.

Queste sono cose che vanno oltre a tutto, emozioni inspiegabili. Sarò per sempre grato a questo sport, mi ha portato alla luna giocando a SanSiro; ho vinto uno scudetto; ho fatto gioire tanti tifosi. Questo basta e mi riempie di orgoglio. Ovviamente mi vedrete nei campi di periferia perché senza pallone non riesco a stare. Per puro divertimento.

Un saluto a tutti , vi abbraccio e buona fortuna a tutti”.