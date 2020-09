Ex calciatore uccide il presidente a coltellate, il movente è un debito [DETTAGLI]

José Danilson Alves de Oliveira, 58 anni, presidente del Nacional della città di Rolândia (squadra militante in Serie D), è stato accoltellato. Autore dell’omicidio è Vinícius Corsini, ex calciatore del club, che si trova già in carcere. Le indagini sono ancora in corso, ma il movente dell’omicidio sarebbe stato un debito, corrispondente a poco più di mille euro, non pagato dalla società e rivendicato da Corsini. Danilson Alves è stato portato subito nell’ospedale di Londrina, ma non ce l’ha fatta, causa le profonde ferite riportate al collo e alla gamba. Il giocatore avrebbe gettato il coltello presso una residenza vicina al delitto cercando di cancellare le prove.