Infortunio Ibrahimovic, lo svedese out contro il Brescia

INFORTUNIO IBRAHIMOVIC – Il Milan è in campo per la partita amichevole contro il Brescia, il club rossonero si candida ad essere protagonista nella prossima stagione nel campionato di Serie A. Il club ha convinto Zlatan Ibrahimovic a vestirsi di nuovo con la maglia del Diavolo, lo svedese è ancora decisivo e lo scorso campionato è stato sempre uno dei migliori nonostante qualche infortunio.

Ibrahimovic non è ancora al meglio e non è sceso in campo contro le Rondinelle. Zlatan è indisponibile perché sta tentando di recuperare da un trauma contusivo alla gamba destra, dovrà stare fermo ancora qualche giorno.