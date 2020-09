Inter, Kolarov si presenta così: “mi aspetto di segnare nel derby”

L’Inter ha piazzato un colpo importante per la prossima stagione, si tratta di Aleksandar Kolarov, un innesto di grande esperienza e qualità per il tecnico Conte. Ecco le prime parole da calciatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV.

“È vero che un paio di volte sono stato vicino all’Inter ma finalmente sono riuscito ad arrivare. Per me è stata una scelta facile, quando ho ricevuto la chiamata del Club non ci ho pensato due volte quindi ho accettato volentieri. Tanti giocatori li conoscevo già, abbiamo giocato diverse volte da avversari, quindi avevo già un’impressione molto positiva, non vedo l’ora di incontrarli tutti”.

Sulla posizione: “ora mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, negli ultimi mesi a Roma ho giocato in questo ruolo ma anche al Manchester City, quindi là mi trovo molto bene e visto che l’Inter ha quasi sempre il possesso della palla mi potrei trovare bene in questa posizione”.

Il derby: “Io ho giocato tanti derby a Roma e a Manchester, sicuramente è una partita importantissima e visto che in tante occasioni ho fatto gol mi aspetto di farlo anche in quello di Milano”.