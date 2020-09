Il primo tempo di Italia-Bosnia si è chiuso senza reti. Azzurri padroni del campo, ma raramente pericolosi. Uniche occasioni degne di nota per Chiesa (tiro sull’esterno della rete) e Insigne (calcio di punizione alto). Praticamente nulli, invece, Dzeko e compagni, con Donnarumma inoperoso. Nella ripresa servirà cambiare marcia per portare a casa i tre punti in questa prima partita di Nations League.