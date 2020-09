Italia Under 21, buona la prima (post lockdown): 2-1 alla Slovenia in amichevole

Buona la prima gara post lockdown per l’Italia Under 21. I ragazzi di Nicolato, nel test amichevole di questo pomeriggio contro la Slovenia, hanno vinto per 2-1. Le reti degli azzurrini sono arrivate entrambe poco dopo la mezz’ora, tra il 33′ e il 37, grazie a due calci di punizione – di Colpani e Melegoni – deviati dalla barriera. Nella ripresa, dopo la consueta girandola di cambi, è arrivato il gol degli ospiti, che hanno accorciato le distanze con Matko al 78′ in una delle rarissime occasioni in cui gli avversari si sono resi pericolosi. Il secondo appuntamento adesso, per Esposito e compagni, è martedì 8 contro la Svezia in occasione della partita valida per le qualificazioni agli Europei.