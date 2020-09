Lazio, contestazione a Lotito: “Il mercato è il solito scempio, fuori il mercante dal tempio” [FOTO]

“False promesse e mediocrità, il calciomercato è il solito scempio. Fuori il mercante dal tempio“. Recita così uno dei due striscioni affissi dal gruppo ‘Ultras Lazio’ sul ponte della tangenziale che sovrasta Corso di Francia a Roma. Nel mirino ovviamente le mosse della dirigenza biancoceleste sul mercato, reputato non altezza di una squadra che dovrà affrontare non solo campionato e Coppa Italia, ma anche la Champions League. Un altro striscione è invece “dedicato”, diciamo così, direttamente al presidente della Lazio, un eloquente “Lotito pezzo di m….!“. In basso le FOTO.