Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: c’è Rebic, fuori Tonali

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali – Milan-Bologna è il posticipo della prima giornata di Serie A. Pioli conferma dieci undicesimi della formazione scesa in campo giovedì scorso in Europa League, l’unica novità è il ritorno dal 1′ di Rebic (squalificato in Europa). Panchina per il nuovo arrivato Tonali. Mihajlovic sceglie Palacio in attacco, col tridente Orsolini-Soriano-Barrow a supporto. In difesa, subito titolare a destra il nuovo acquisto De Silvestri. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.