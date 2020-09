Monza, colpaccio da Serie A: preso Boateng

Il Monza cala l’asso: i brianzoli, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, hanno chiuso per Kevin-Prince Boateng. Il ghanese lascia quindi la Fiorentina, dove era solo di passaggio, e si accasa in Serie B. L’operazione è stata chiusa nella notte dall’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani. Boateng riparte dalla Serie B e dal Monza dopo l’esperienza in prestito al Besiktas. Il calciatore è atteso in città tra oggi e domani per le visite mediche e la firma sul contratto. Un ulteriore colpo per la squadra di Berlusconi, candidata principale alla promozione in Serie A.