Panchina Roma, avviati in segreto i contatti con Allegri: Fonseca in bilico

Il futuro di Paulo Fonseca è sempre più in bilico. La fiducia della dirigenza della Roma nel tecnico portoghese diminuisce col passare del tempo. E se già alla fine dello scorso campionato l’ambiente non sembrava convinto, dopo la prestazione non eccelsa a Verona (con lo 0-0 diventato poi 3-0 a tavolino) non ha fatto altro che accrescere i dubbi. E subito si è vociferato di un Fonseca a rischio, con il nome di Massimiliano Allegri (già in passato accostato ai giallorossi) è tornato in auge. E ‘La Gazzetta dello Sport’ ci mette il carico da 11: “L’ombra di Allegri è lì, pronta ad allungarsi sul portoghese in caso di sconfitta pesante con la Juventus. Ci sono contatti in corso. Fonseca deve cambiare passo oppure la nuova proprietà della Roma penserà seriamente ad Allegri da subito”. Dunque per adesso solo contatti, ma occhio al big match di domenica sera, all’Olimpico, contro la Juve.