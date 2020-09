Positivi al Genoa, il virologo Galli: “Dubbi sull’esito. Napoli? Non vedo alta probabilità di trasmissione”

Quattordici positivi al Covid al Genoa tra calciatori e membri dello staff. A commentare la notizia è stato, tra gli altri, il virologo Massimo Galli che, intervenuto in diretta a ‘Sky Sport 24’, ha espresso i propri dubbi sull’esito dei tamponi: “Non credo che dobbiamo fasciarci la testa. Questa vicenda del Genoa è molto particolare e meritevole di una conferma. Il positivizzarsi in così poco tempo di molte persone che erano negative al test precedente mi lascia perplesso. Fino a che non ci sarà una conferma diretta, non si può che valutare con cautela. La cosa che trovo singolare è che tutti questi 14 siano diventati positivi tutti assieme da un test all’altro. Non so se abbiano già fatto i test di conferma. Un minimo di riconsiderazione della cosa credo sia indispensabile”.

Anche il Napoli, avversaria del Genoa nell’ultimo turno di campionato, è in allarme ed effettuerà a breve i test. Galli, però, sembra certo di una cosa: “Per quanto riguarda il Napoli è chiaro che un test non sarebbe positivo domani, ci vorrebbe maggior tempo. Per quanti contatti ci siano in una partita, considerando che i contatti sono all’aperto e in dinamicità, non vedo un’elevata probabilità di trasmissione“.