Probabili formazioni Serie A -Si giocano i recuperi, turnover per Conte: dentro Skriniar e Vidal

Probabili formazioni Serie A – Si giocano i recuperi della prima giornata di Serie A. Alle 18 Benevento-Inter e Udinese-Spezia, in serata c’è il big match Lazio-Atalanta. Qualche cambio d’obbligo visto che nel weekend si torna in campo. L’Inter cerca il bis, dopo il successo nel finale contro la Fiorentina. Il Benevento vuole confermare l’ottima impressione della gara contro la Samp. Udinese e Spezia cercano riscatto. Lazio e Atalanta vogliono volare in testa. Le probabili formazioni delle tre partite.

Benevento-Inter

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiatterella, Dabo; Insigne, Lapadula, Sau.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Udinese-Spezia

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; ter Avest, Coulibaly, Arslan, de Paul, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Dell’Orco, Juan Ramos; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

Lazio-Atalanta

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.