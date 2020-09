Riapertura stadi, tutti i dubbi dal sindaco di Firenze Nardella

Il campionato di Serie A è partito con il botto, è stato garantito anche l’ingresso allo stadio di 1000 tifosi per ogni partita. E’ stato solo un primo passo che non ha convinto alcuni vertici del calcio, ma soprattutto i supporter che chiedono a gran voce di tornare ad incitare la propria squadra.

Tantissimi i dubbi da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha deciso di scrivere un messaggio su Twitter. “Mentre l’Europa ritorna nell’emergenza Covid-19, in Italia riaprono parzialmente gli stadi. Condivido le perplessità dei tifosi. Per noi, impegnati al massimo per la sicurezza nelle scuole, riaprire gli spalti può diventare un problema serio in questo momento. Era così necessario?”