Riapertura stadi, Zingaretti ‘smonta’ Sileri: “25 mila spettatori all’Olimpico è escluso, la partita si può guardare in tv”

Dopo le parole di ieri di Sileri in merito alla possibilità che allo stadio venga permesso l’ingresso ad un terzo della capienza, e che quindi all’Olimpico siano possibili 25 mila spettatori, è arrivata la categorica risposta di Nicola Zingaretti, segretario Pd e presidente della Regione Lazio.

“Da presidente della Regione Lazio escludo che possiamo anche solo teorizzare assembramenti di 25 mila persone – ha detto a SkyTg24 – Noi dobbiamo in primis garantire che la scuola non si interrompa, evitare un nuovo lockdown. Bisogna limitare le forme di assembramento, e non c’entra niente il calcio o lo sport. Dobbiamo stringere i denti, come in passato, e poi le partite si possono benissimo guardare in televisione”.