Risultati Serie C, 1ª giornata: il programma completo e le classifiche

Risultati Serie C – Inizia il campionato di Serie C. Si scende in campo per la prima giornata, dopo lo sciopero annunciato dall’AIC e poi scongiurato. Tante anche quest’anno le squadre importanti coinvolte nei tre gironi di Lega Pro: dal Modena alla Triestina, dal Perugia al Bari, dal Catania al Catanzaro. Gare spalmate su diversi giorni e diversi orari. Di seguito il programma completo e le classifiche.

GIRONE A

Sabato 26 settembre

ore 20,45

Lecco-Giana Erminio

Domenica 27 settembre

ore 15

AlbinoLeffe-Livorno

Carrarese-Pro Patria

Olbia-Pontedera

Piacenza-Grosseto

Pistoiese-Alessandria

ore 17,30

Lucchese-Pergolettese

Pro Vercelli-Novara

Renate-Como

Lunedì 28 settembre

ore 20,45

Juventus U23-Pro Sesto

LA CLASSIFICA

ALBINOLEFFE ALESSANDRIA CARRARESE COMO GIANA ERMINIO GROSSETO JUVENTUS U-23 LECCO LIVORNO LUCCHESE NOVARA OLBIA PERGOLETTESE PIACENZA PISTOIESE PONTEDERA PRO PATRIA PRO SESTO PRO VERCELLI RENATE

GIRONE B

Sabato 26 settembre

ore 20,45

Vis Pesaro-Legnago

Domenica 27 settembre

ore 15

Carpi-Sambenedettese

FeralpiSalò-Arezzo

Gubbio-Modena

Padova-Imolese

Triestina-Matelica

ore 17,30

Fermana-Mantova

Perugia-AJ Fano

Ravenna-Südtirol

Virtus Verona-Cesena

LA CLASSIFICA

AREZZO CARPI CESENA FANO FERALPISALO’ FERMANA GUBBIO IMOLESE LEGNAGO MANTOVA MATELICA MODENA PADOVA PERUGIA RAVENNA SAMBENEDETTESE SUDTIROL TRIESTINA VIRTUS VERONA VIS PESARO

GIRONE C

Sabato 26 settembre

ore 20,45

Cavese-Vibonese

Domenica 27 settembre

ore 15

Catania-Paganese

Teramo-Palermo

Trapani-Casertana

ore 17,30

Avellino-Turris

Juve Stabia-Monopoli

Potenza-Catanzaro

Ternana-Viterbese

Virtus Francavilla-Bari

LA CLASSIFICA