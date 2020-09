Risultati Preliminari Champions League – Scendono in campo Dinamo Kiev e Benfica: il programma completo

Risultati Preliminari Champions League – La nuova edizione della Champions League ha già preso il via. Dopo i primissimi turni, è il momento di fare sul serio. Entrano in gioco squadre importanti e di tradizione europea. Dalla Dinamo Kiev al Benfica fino al Ferencvaros. Ci si gioca la qualificazione al turno successivo in gare secche e senza pubblico. Di seguito il programma completo.

MARTEDI’

ore 19:00

Dinamo Kiev (Ukr)-AZ Alkmaar (Ned)

ore 20:00

PAOK Salonicco (Gre)-Benfica (Por)

ore 20:30

Gent (Bel)-Rapid Vienna (Aut)

MERCOLEDI’

ore 17:00

Omonia Nicosia (Cyp)-Stella Rossa (Srb)

ore 19:00

Ferencvaros (Hun)-Dinamo Zagabria (Cro)

Maccabi Tel Aviv (Isr)-Dynamo Brest (Blr)

Qarabag (Aze)-Molde (Nor)

ore 20:30

Midtjylland (Den)-Young Boys (Sui)