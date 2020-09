Sconcerti la tocca piano: “Che razza di esame è quello svolto da Pirlo? Una vergogna…”

Sconcerti la tocca piano. Il giornalista italiano si è soffermato sull’esame da allenatore svolto da Andrea Pirlo, la cui tesi è stata resa pubblica svelandone gli aspetti del suo modo di intendere il calcio.

“Chiedo scusa a Pirlo – spiega nel suo “Cappuccino con Sconcerti” di calciomercato.com – ma da vecchio studente mi corre l’obbligo di chiedere: che razza di università è quella di Coverciano che chiede come tesi allo studente cosa vorrà fare da grande? Come può crescere il calcio se questo è “l’esame” finale per diventare allenatori? In seconda-terza elementare arrivava puntuale il tema “L’allievo parli della sua famiglia”. Pirlo ha fatto praticamente questo. Bravo lui a poterselo permettere e bravo Ulivieri a fare da relatore. Avrà trovato soddisfazione. Posso dire che è una piccola vergogna? Per Pirlo, Ulivieri e per tutti gli altri allenatori?”