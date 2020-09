“Volevano che accettasi la Juve perché avrebbero ricevuto un compenso, ma io scelsi il Milan”

Maggio 2004, il Milan annuncia l’acquisto dalla Lazio di Jaap Stam, che giocherà poi coi rossoneri nelle due stagioni a venire. Ma il Diavolo non era l’unico club italiano ad averlo cercato. C’era anche la Juventus. Alla fine, però, il difensore olandese scelse la squadra allenata da Ancelotti, scontentando qualcuno. E’ lui stesso a raccontarlo a Dazn: “Diverse persone volevano che accettassi la Juve, perché avrebbero ricevuto un compenso: il mercato in Italia funziona in questa maniera. Io ho scelto il Milan, perché la storia dei rossoneri mi affascinava. I rossoneri poi mi trasmettevano migliori sensazioni rispetto alle altre squadre”.