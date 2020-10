Scoppia un clamoroso caso al Real Madrid. I Blancos sono reduci dal successo in campionato contro il Barcellona, mentre in Champions League c’è preoccupazione con il serio rischio di essere eliminati già dalla fase a gironi. La situazione all’interno dello spogliatoio non è buona, come dimostra un episodio che si è verificato durante la partita contro il Borussia M’Gladbach. Nell’intervallo della partita Benzema è stato sorpreso dalle telecamere a parlare con il compagno Mendy, il labiale del francese contro il compagno Vinicius è sorprendente: “non passategliela! Giuro sulla vita di mia madre che sta giocando contro di noi”. Il brasiliano è accusato di essere troppo individualista e di non passare il pallone.