Calciomercato LIVE, poche ore al gong: Chiesa alla Juventus, tutte le trattative

CALCIOMERCATO LIVE – Poche ore al gong. Il calciomercato è arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti trattative, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Ecco tutte le trattative in tempo reale su CalcioWeb.

8.55 – E’ fatta. Grande colpo della Juventus che si è assicurata le prestazioni di Federico Chiesa. Dopo aver definito le cessioni di De Sciglio e Douglas Costa (ritorno al Bayern Monaco), i bianconeri hanno chiuso l’accordo con la Fiorentina: prestito biennale (2 + 8 milioni) e obbligo di riscatto a 40 milioni di euro più qualche bonus. Previste alcune condizioni per l’obbligo di riscatto, una facilmente raggiungibile: il posizionamento della Juventus nei primi quattro posti della classifica.