Del Piero: “ecco perché Ansu Fati è il prediletto di Messi” [VIDEO]

Nella giornata di ieri si è disputato il secondo match valido per la fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Juventus e Barcellona. Altra brutta prestazione per gli uomini di Andrea Pirlo, l’inizio di stagione è stato veramente negativo. I blaugrana hanno conquistato tre punti preziosi per la classifica ma non hanno di certo entusiasmato. Si è vista una delle squadre più brutte degli ultimi anni sia dal punto di vista tattica che delle motivazioni, il tasso tecnico continua comunque ad essere alto. Una nota positiva è sicuramente il baby talento Ansu Fati, il calciatore viene esaltato da Alessandro Del Piero. “Davanti al portiere, partita chiusa e lui cerca l’assist. Sembrano dettagli ma sono cose molto importanti”. In basso il video.