Inter, altri due positivi: sono Nainggolan e Gagliardini. Gli aggiornamenti anche su Ibrahimovic

Ancora problemi in casa Inter in vista del derby di campionato contro il Milan. Dopo i difensori Skriniar e Bastoni, anche altri due centrocampisti sono risultati positivi. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si tratta di Nainggolan e Gagliardini. Pessime notizie per il tecnico Antonio Conte che rischia di perdere tante pedine per l’importante match.

Nuovi tamponi anche in casa Milan. Il difensore Duarte e l’attaccante Ibrahimovic sono risultati ancora positivi. I rossoneri procedono con tamponi ogni 2-3 giorni. Anche la loro presenza per la partita del 17 ottobre è a serio rischio. Sicuramente ci saranno delle defezioni nel derby di Milano.