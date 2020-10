Inter, comunicato il nome del quinto positivo al Coronavirus

“FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”. Con questo comunicato l’Inter ha confermato la positività al Coronavirus anche del portiere Radu, dopo Gagliardini e Nainggolan, più Skriniar e Bastoni già emersi in un primo momento.