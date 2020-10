Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di una brutta botta per il club rossonero che dovrà rinunciare all’estremo difensore nella partita di campionato contro la Roma. Il calciatore ha tranquillizzato sulle sue condizioni.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID -19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus.

Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan”.