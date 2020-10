La Reggiana rischia di non poter partire per la trasferta di Salerno per disputare la partita del campionato di Serie B. Nella giornata di oggi il gruppo squadra verrà sottoposto a tampone ed il risultato è atteso in tarda serata o domani mattina. La società ha deciso di aspettare per vedere se esistono i presupposti per la partenza, al momento non sembra esserci fiducia perché la squadra è stata pesantemente colpita dal Coronavirus. Sono infatti ben 29 i componenti risultati positivi di cui 22 calciatori e 7 componenti dello staff, positivi ai test. Sono rimasti solo 7 calciatori di movimento, ma la Reggiana non può chiedere il rinvio dopo aver usufruito del jolly contro il Cittadella.