Risultati Serie B, 5ª giornata: il Monza non decolla e la Reggina riprende il Pordenone, la classifica

Risultati Serie B – Un altro turno per il campionato di Serie B. Nel primo match successo in rimonta per l’Empoli, niente da fare per il Pisa. Continua a non decollare la stagione del Monza, sconfitta casalinga per gli uomini di Brocchi, decisiva l’espulsione del centrocampista Barillà. Posticipata la sfida tra Reggiana e Cittadella dopo alcune positività al Coronavirus, gol e spettacolo tra Spal e Vicenza, finisce 3-2, con la rete di Castro a tempo quasi scaduto su calcio di rigore. Successo nel finale della Salernitana contro l’Ascoli, bella partita anche tra Pordenone e Regina, 2-2 il risultato finale. Ecco tutti i risultati e come cambia la classifica.

Venerdi 23 ottobre 2020

ORE 21.00

Empoli-Pisa 3-1

Sabato 24 ottobre 2020

ORE 14.00

Monza-Chievo 1-2

Pordenone-Reggina 2-2

Reggiana-Cittadella ( posticipata )

) Salernitana-Ascoli 1-0

Spal-Vicenza 3-2

ORE 15.00

Entella-Venezia (posticipata)

ORE 16.00

Pescara-Frosinone

Domenica 25 ottobre 2020

ORE 15.00

Cosenza-Lecce

ORE 21.00

Cremonese-Brescia

SERIE B: LA CLASSIFICA