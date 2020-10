Serie A, torna alla ribalta l’ipotesi playoff: due le soluzioni al vaglio

I nuovi casi positivi al Coronavirus hanno aumentato i dubbi sul campionato di Serie A. Nell’ultima giornata non si sono disputate le partite Genoa-Torino e Juventus-Napoli, il rinvio di altre sfide anche nelle prossime giornate potrebbe creare problemi di calendario. Sembra complicato trovare delle date utili per recuperare tutti i match, considerando gli Europei previsti nel mese di giugno e le competizioni europee con diverse squadre italiane impegnate in Champions e Europa League. Ecco perché si starebbe valutando di nuovo l’ipotesi dei playoff per decidere lo scudetto. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ sono due gli scenari.

LA PRIMA IPOTESI: concludere il girone d’andata e poi procedere con una fase ad orologio: ovvero la classifica verrebbe divisa per scaglioni, ogni squadra affronterebbe solo quelle che la precedono e che la seguono immediatamente in classifica. Poi spazio a playoff e playout per decidere scudetto, Champions, Europa League e retrocessioni. Così si risparmierebbero circa 30 partite.

LA SECONDA IPOTESI: il modello final eight utilizzato anche per la Champions League della passata stagione. Gare di andata e ritorno con il vantaggio per la squadra meglio piazzata in classifica. Il tutto da svolgere in una o più location sicure.