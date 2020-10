Lo stadio Bacigalupo di Taormina, una funivia sopra la testa dei calciatori [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con il racconto degli stadi più strani in giro per il mondo. Oggi è turno del Bacigalupo di Taormina, intitolato al grande portiere del Torino scomparso nella tragedia di Superga. L’impianto è stato progettato da Pier Luigi Nervi, la particolarità è rappresentata dalla funivia che passa proprio sopra la testa dei calciatori. La fune è attiva nell’arco di tutta la giornata, ovvero dalle 7:45 alle 20:00 e viaggia ad un ritmo di una corsa ogni quarto d’ora. In due minuti collega il centro di Taormina con la zona mare e comprende nel ‘prezzo’ anche la vista dello stadio Bacigalupo. Per motivi di sicurezza il Comune ha deciso di bloccare il funzionamento della funivia durante le partite. Lo stadio rappresenta un simbolo della Città di Taormina, terra che ha lanciato alcuni calciatori che sono diventati protagonisti nel calcio che conta.

La storia del Bacigalupo di Taormina

Nervi prese l’insolita decisione di realizzare l’impianto con la presenza di grandi pilastri in cemento che sovrastano la tribuna coperta, inizialmente era stato progettato per 3000 posti ma, con il passare del tempo, la capienza è stata ridotta e poi addirittura dimezzata per un totale di 1500 posti. E’ circondato da case che si affacciano sul terreno di gioco. Un argomento di grande discussione è stato proprio quello della funivia, sono arrivate nel corso degli anni diverse ordinanze che hanno bloccato il funzionamento durante i match, secondo molti (soprattutto sportivi ma anche turisti) un provvedimento sbagliato. Il Bacigalupo di Taormina è stato inserito da ‘Fox Sports’ come uno dei 15 campi più strani al mondo. E’ il teatro di alcune partite, dall’Eccellenza, alle sfide di Prima Categoria ma anche le formazioni primavera sfruttano l’impianto.