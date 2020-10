“Stop agli sport di contatto dilettantistici”. E’ la proposta della Regione Lombardia nei confronti del Cts, come misura di contenimento del Coronavirus. E’ quanto spiegato dal presidente della Regione Attilio Fontana al termine della riunione con i sindaci. “Abbiamo pensato che sia opportuno sospendere ogni attività sportiva di contatto, anche per la categoria dilettanti, ma non gli allenamenti”.