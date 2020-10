La storia di Samuele Longo: il particolare record dell’attaccante

Considerato per tanto tempo uno dei maggiori talenti in prospettiva, la carriera è stata al di sotto delle aspettative. Stiamo parlando di Samuele Longo, pochi giorni fa il calciatore ha siglato un triennale con il Vicenza. La sua particolarità? E’ stato ceduto in prestito per 8 stagioni consecutive, militando in totale con 10 squadre diverse. L’Inter ha provato in ogni modo a sfruttare le qualità del calciatore, ma alla fine ha deciso di non puntarci. Adesso è arrivato il momento di dimostrare il talento, è un classe di 1992 e non può più fallire. Il campionato di Serie B è molto difficile, ma può rappresentare un trampolino di lancio verso altri traguardi.

La storia di Samuele Longo

La prima vera esperienza è stata con la maglia del Treviso. Dopo il fallimento del club passa all’Inter, è l’occasione della vita. Nel 2010-2011 affronta la preparazione con la prima squadra nerazzurra, dal 2012 iniziano i giri di prestiti. Il primo all’Espanyol, chiude la stagione con tre gol. Poi viene chiamato dall’Hellas Verona, ma nel mese di gennaio passa al Rayo Vallecano, chiude la stagione con 9 presenze e senza marcature. Arriva un’altra grande occasione, la chiamata del Cagliari, non va in gol e conclude con la retrocessione. Passa al Frosinone (ovviamente in prestito), ancora zero nella casella delle marcature. Esperienze in Spagna con Girona, Tenerife, Huesca, Deportivo la Coruna, in Italia Cremonese e Venezia. Adesso questa nuova opportunità, al Vicenza. Strano ma vero, a titolo definitivo.