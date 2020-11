Sono ore di ansia per le condizioni di salute di Diego Armando Maradona, l’ex Pibe de Oro è stato ricoverato presso una clinica di La Plata. Come riportano i media argentini, la famiglia del Pibe de Oro ha preso questa decisione per pura precauzione e tenere sotto controllo lo stato di salute dell’ex calciatore del Napoli.

Maradona non è stato ricoverato per il Coronavirus, ma per motivi di sicurezza per valutare la situazione a 360°. La clinica dove è ricoverato Maradona è l’Istituto Ipensa. Venerdì scorso Maradona si trovava allo stadio per la partita del Gimnasia contro il Patronato ed era sembrato indebolito ed aveva difficoltà a camminare. Adesso il ricovero per accertamenti.