Insaziabile. Stiamo parlando di Haaland, uno dei migliori attaccanti in circolazione nonostante la giovane età. Il calciatore ha messo a segno ben 4 gol nella partita del campionato tedesco contro l’Hertha Berlino, il Borussia Dortmund ha confermato di poter lottare con il Bayern Monaco per la vittoria del titolo. L’ottima prestazione non è bastata per evitare un momento di tensione, ovvero la sostituzione all’85’.

“Ad essere sincero, dopo la partita, Favre mi ha chiesto quanti gol avessi segnato. Mi ha chiesto: ‘ne hai fatti tre?’. E io gli ho risposto: ‘no, quattro. Solo quattro perché mi hai sostituito’. Dico la verità, mi sono un po’ arrabbiato con lui in quel momento, ma è così il calcio”.