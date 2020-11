Altra brutta prestazione in casa Inter, la squadra nerazzurra non è andata oltre il pareggio contro il Parma ed il gol del 2-2 è arrivato in pieno recupero. L’assenza dell’attaccante Lukaku è stata pesantissima, senza il belga il reparto avanzato si è confermato deludente. Ma sono tanti i calciatori che stanno rendendo al di sotto delle possibilità ed aspettative, tra questi c’è anche il centrocampista Radja Nainggolan.

In conferenza stampa Antonio Conte ha puntato il dito contro il belga per la sua cattiva prestazione: “non posso fare valutazioni, Nainggolan è entrato e potete giudicare la sua prestazione. Io faccio le mie valutazioni e cerco di portare tutti nella miglior condizione: c’è chi ci arriva prima, chi dopo e chi mai. Io e lo staff ci mettiamo tutto per far rendere i giocatori al massimo“.