Una premessa. E’ ancora troppo presto per parlare di calciomercato, considerando la stagione da poco iniziata ma soprattutto la situazione generale del calcio a causa della pandemia. Sono già arrivate indicazioni sulla Juventus di Andrea Pirlo, l’allenatore dovrà sistemare la difesa ed in questo caso il ritorno di de Ligt sarà fondamentale, bene in attacco con tantissime soluzioni, mentre il punto interrogativo più grande riguarda il centrocampo: manca il calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista fisico e qualitativo.

Un calciatore alla Pogba insomma. Proprio ieri il responsabile dell’area tecnica della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport di un possibile ritorno. “In questo momento è un giocatore dello United, siamo alla sesta di campionato e terza di Champions, è molto presto per pensare al mercato. Vogliamo molto bene a Pogba, come ai grandi ex che ci hanno dato tanto, è un grande giocatore, ma è presto per parlare di mercato”. Paratici è stato sincero, ma ha confermato un certo interesse verso un calciatore che non è stato mai dimenticato. Si tenterà un nuovo assalto già a gennaio, provando a strappare un prestito alla United magari con riscatto legato a condizioni o con l’inserimento di qualche contropartita.