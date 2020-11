La Juventus continua a non convincere, in Serie A è arrivato l’ennesimo pareggio contro una squadra nettamente inferiore come il Benevento, la squadra di Pirlo ha perso tanti punti sanguinosi, soprattutto quelli contro Crotone e Verona. Le qualità della squadra sono importanti, ma il gruppo non riesce ad esprimere un gioco collettivo. Si va avanti di individualità, alle giocate di Cristiano Ronaldo e Morata.

In particolar modo lo spagnolo si sta confermando una vera e propria sorpresa, le qualità non sono state mai in dubbio ma adesso è diventato veramente decisivo grazie al sacrificio e all’abilità che ha dimostrato in fase realizzativa. Ma è stato protagonista di una grave ingenuità nella partita contro il Benevento. Al 95′ cade in area e chiede un calcio di rigore, Pasqua fa giocare e non sembrano esserci i margini per un calcio di rigore. Protesta e viene espulso, salterà il delicato derby contro il Torino. Un’assenza che la Juventus non può permettersi.