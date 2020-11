Nuovi dettagli sul caos tamponi, a riportarlo è stata direttamente l’Ansa. Secondo quanto indicato è arrivato l’esito dei tamponi della Lazio che sono stati riprocessati, come conferma l’agenzia di stampa è emersa la negativita del tampone per Immobile e Lucas Leiva. Positivo invece per Strakosha. In un’inchiesta risulta indagato Massimiliano Taccone, responsabile del “Futura Diagnostica”, il laboratorio che ha effettuato i controlli prima della partita di campionato contro la Juventus. In quell’occasione tre calciatori risultarono negativi rispetto alla positività riscontrata dai laboratori Synlab e Campus Biomedico sugli stessi calciatori. Adesso questi nuovi controlli che hanno confermato la positività solo di Strakosha.