Arrivano brutte notizie in casa Lazio, il club biancoceleste si prepara per la partita di campionato contro la Juventus. Il tecnico Simone Inzaghi non potrà contare su Ciro Immobile. L’attaccante ha lasciato il ritiro di Formello prima di iniziare la seduta di rifinitura ed è quindi da escludere la sua presenza nella partita di campionato di domani. Out anche Lucas Leiva e Thomas Strakosha, al centro del caso di ‘falsa positivita” riscontrata ieri dai tamponi rapidi del Campus Biomedico di Roma.