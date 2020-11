Si avvicina la partita della sesta giornata del campionato di Serie A, nel pomeriggio in campo Spezia e Juventus con la squadra di Andrea Pirlo che non può permettersi passi falsi. La Vecchia Signora è reduce da un periodo deludente ma in generale tutto l’inizio di stagione non è stato all’altezza. Lo Spezia ha deciso di stuzzicare gli avversari con un post pubblicato sul profilo Twitter “Speriamo di continuare nella striscia positiva… finora siamo imbattuti!”. In realtà lo Spezia non ha mai perso contro la Juventus: quattro pareggi e due vittorie a partire dal 1921, la Juventus deve sfatare il tabù Spezia.

📊 @juventusfc speriamo di continuare nella striscia positiva! 😁 Fino ad ora siamo imbattuti! 🤭#SpeziaJuventus pic.twitter.com/CxVNsUqdvB — Spezia Calcio (@acspezia) October 31, 2020