Anche Luis Suarez è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore uruguaiano è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo, il test è stato effettuato in vista della partita della sua nazionale contro il Brasile, in programma mercoledì per le qualificazioni Mondiali. Tegola anche per l’Atletico Madrid, l’attaccante non potrà prendere parte alla sfida della Liga spagnola contro il Barcellona, sua ex squadra.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol – 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020