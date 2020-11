E’ stata confermata la positività al Coronavirus di Stefano Pioli del Milan, l’allenatore non potrà essere presente per la partita di campionato contro il Napoli. Il tecnico è stato sottoposto anche al tempone molecolare che ha dato esito positivo, non ci sono dunque i presupposti per guidare la squadra nel delicato incontro contro gli azzurri.

La notizia era stata comunicata direttamente dal club rossonero due giorni fa, si trattava di un test rapido. Adesso Pioli è stato sottoposto ad un tampone che ha confermato la positività. Si trova in isolamento e deve solo pensare a guarire dall’infezione.