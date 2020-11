Risultati Coppa Italia, 4° turno: la Spal supera il Monza, in gol anche Paloschi

Risultati Coppa Italia – Altro turno molto importante per la Coppa Italia, arrivano indicazioni in vista dei turni più prestigiosi della competizione. Nella prima sfida successo per la Spal che ha la meglio del Monza, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Paloschi su calcio di rigore e Brignola. Mercoledì tante sfide interessanti, in particolar modo Cagliari-Verona e Udinese-Fiorentina, sfida da Serie A tra Bologna e Spezia. Giovedì il super derby tra Sampdoria e Genoa. Tutti i risultati nel dettaglio.

Risultati Coppa Italia

Martedì 24 novembre

SPAL-MONZA 2-0

Mercoledì 25 novembre

EMPOLI-BRESCIA

PARMA-COSENZA

BOLOGNA-SPEZIA

CAGLIARI-VERONA

UDINESE-FIORENTINA

Giovedì 26 novembre