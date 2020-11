Risultati Serie B, 7ª giornata: dominio dell’Empoli contro la Reggina, la classifica aggiornata

Risultati Serie B – La 7ª giornata giornata del campionato di Serie B ha fornito importanti indicazioni. Nell’anticipo del venerdì successo della Spal contro la Salernitana nella sfida per le zone alte. Blitz del Brescia sul campo del Cosenza, continua la risalita del Monza che ha superato il Frosinone con il risultato di 2-0. Solo un pareggio per il Chievo contro il Pordenone, tutto facile per l’Empoli che supera senza problemi la Reggina, gli azzurri tornano in vetta alla classifica.

VENERDI 6/11

Spal-Salernitana 2-0

SABATO 7/11

Cosenza-Brescia 1-2

Monza-Frosinone 2-0

Pordenone-Chievo 1-1

Empoli-Reggina 3-0

Cremonese-Vicenza ore 19.00

DOMENICA 8/11

Pescara-Cittadella ore 15.00

Reggiana-Venezia ore 17.00

V.Entella-Lecce ore 21.00

LA CLASSIFICA