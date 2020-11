Taison può arrivare in Italia, l’agente Fifa Ruggero Lacerenza a CalcioWeb: “contatti con alcuni club”

Taison Barcellos Freda meglio noto come Taison. E’ sicuramente uno dei calciatori più importanti, l’attaccante brasiliano naturalizzato ucraino ha dimostrato di poter fare ancora la differenza anche in Champions League. Indossa la maglia dello Shakhtar ma il futuro è ancora tutto da decidere. In campionato deve inseguire la Dinamo Kyev, mentre in Champions League è ancora tutto aperto con una bellissima corsa a quattro nel girone per la qualificazione con Monchengladbach, Real Madrid e Inter. Proprio la squadra di Antonio Conte si troverà di fronte Taison, la partita di Milano del 9 dicembre sarà fondamentale per garantirsi il pass agli ottavi di finale. Il futuro dell’attaccante può essere legato all’Inter? Perché no. Taison è infatti in scadenza di contratto con lo Shakhtar e si sta provando ad anticipare i tempi per chiudere l’accordo con un’altra squadra. Ci sono stati contatti con club italiani, come conferma l’agente Fifa Ruggero Lacerenza, intermediario per l’ltalia, ai microfoni di CalcioWeb.

L’IMPORTANZA DEL CALCIATORE PER LO SHAKHTAR – “Penso che Taison sia fondamentale per lo Shakhtar. Sia a livello tecnico che tattico, oltre ad essere un atleta dotato di forte carisma sia dentro che fuori dal campo. Una guida per i giocatori più giovani ed un riferimento per tutti i compagni di squadra”.

L’INTER SI TROVERA’ DI FRONTE IL CALCIATORE IN CHAMPIONS – “Sara’ sicuramente un match importante, e non semplice per entrambe le squadre”.

IL FUTURO – “E’ un giocatore che suscita interessi di moltissimi club, sia italiani che esteri. Si adatta a 2 ruoli specifici ed ha esperienza internazionale. Ci sono stati diversi avvicinamenti o richieste di informazioni da parte di club italiani”.

LE CARATTERISTICHE – “Taison nasce come esterno di sinistra ma si adatta anche nel giocare come trequartista a supporto della punta. Lo Shakhtar è un club che gioca solitamente con 3 interpreti offensivi. Può interessare a squadre che fanno della fase offensiva la loro arma migliore… Penso alla Roma, Napoli e Inter”.