Tutto il mondo è rimasto sconvolto dalla morte di Diego Armando Maradona. In particolar modo sono stati giorni veramente difficili per l’ex Juventus Carlitos Tevez. La foto del bacio tra l’Apache e l’ex Pibe de Oro aveva fatto il giro, a conferma del rapporto di grande stima da parte di entrambi. Il calciatore argentino non sarà domani in campo, nella partita contro il Newell’s in campionato. Il motivo? Il dolore è troppo grande per pensare in questo momento al calcio, Tevez avrà bisogno di tempo per metabolizzare la morte del più grande di sempre. Dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di mercoledì contro l’Internacional in Copa Libertadores.