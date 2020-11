Torino, Giampaolo è ancora positivo al Coronavirus: out contro la Samp

Il tecnico del Torino Giampaolo è ancora positivo al Coronavirus, non potrà essere a disposizione per la partita contro la Sampdoria. La conferma è arrivata dal secondo, Francesco Conti.

“Giampaolo in questo momento è in buone condizioni, si sta riprendendo. Lo sentiamo tutti i giorni, non è con noi sul campo ma è come se ci fosse, la sua presenza è costante. Crediamo e confidiamo che a breve possa tornare qui con noi anche fisicamente. A Genoa abbiamo trascorso tre anni importanti con ottimi risultati. L’emozione ci sarà fino al fischio d’inizio”.