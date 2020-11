Continuano ad emergere dettagli sulla morte di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro è deceduto in seguito ad un arresto cardiorespiratorio e tutto il mondo ha deciso di rendergli omaggio. Secondo quanto riferito da TyC Sports, pare che il Pibe de Oro avesse scritto una lettera prima di morire, la volontà era quella di essere imbalsamato. “Non desidero statue o monumenti in mio onore, voglio che la gente possa venire a salutare me e non una riproduzione. Nel pieno delle mie facoltà, dispongo quindi che dopo la mia morte si proceda a imbalsamarmi ed espormi in un luogo adeguato”.

