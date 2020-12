Il sogno nel cassetto della Juventus si chiama Paul Pogba. I bianconeri hanno iniziato un nuovo progetto con Andrea Pirlo in panchina, i primi risultati sono stati altalenanti ma i margini di miglioramento sono ampi. In campionato i bianconeri hanno dovuto fare i conti con alcuni passi falsi, in particolar modo troppi pareggi, discorso diverso in Champions League con il blitz sul campo del Barcellona che ha permesso alla Juventus di chiudere al primo posto. Adesso l’intenzione è quella di alzare l’asticella, l’obiettivo di Agnelli è quello di muoversi per le prossime sessioni di calciomercato. La rosa è già sicuramente all’altezza, ma manca un calciatore a centrocampo in grado di fare la differenza sia dal punto di vista tecnico che fisico.

Juventus, è Pogba l’identikit per il centrocampo

L’uomo perfetto ha un nome ed un cognome: Paul Pogba. Il francese è in uscita dal Manchester United, il rapporto con il club inglese è ormai compromesso e come confermato anche dall’agente Mino Raiola l’addio è praticamente certo. La prima scelta del calciatore è sicuramente la Juventus: Pogba si è trovato benissimo con la maglia bianconera, a Torino ha tanti amici. Il calciatore è pronto a fare un sacrificio dal punto di vista economico, lo stesso dovrà essere fatto dalla Vecchia Signora per convincere il Manchester United. Secondo quanto riporta ESPN pronte ad essere inserite nella trattativa due contropartite: Bernardeschi e Dybala. I Red Devils sarebbero interessanti soprattutto all’argentino e l’operazione potrebbe presto entrare nel vivo.